Cerimonia 210° annuale fondazione Arma dei Carabinieri

Oggi, alle 19:00, si terrà, come di consueto, la cerimonia per la celebrazione del 210° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’importante ricorrenza sarà celebrata alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, in Piazza Garibaldi.

L’occasione sarà il modo per rinnovare, in modo solenne, l’impegno da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri in favore dei cittadini, invitati a partecipare all’evento, rinnovando il ricordo del giorno in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Da 210 anni i Carabinieri sono al fianco dei cittadini attraverso le proprie articolazioni territoriali e le proprie specialità.

La cerimonia vedrà lo schieramento di un reparto di formazione, composto da Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto e da militari di rappresentanza dei reparti territoriali e speciali presenti in provincia. Saranno, altresì, presenti i labari delle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e quelli delle altre associazioni combattentistiche e d’Arma, a rimarcare l’immutato legame e la continuità valoriale tra il personale in servizio e coloro che hanno servito la patria nel recente passato, nonché i Gonfaloni della Provincia di Taranto e dei comuni di Castellaneta, Manduria, Martina Franca, Massafra e Taranto, dove hanno sede le Compagnie Carabinieri della Provincia.

Nel corso della manifestazione, sarà data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. Seguiranno l’intervento del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto, Col. Gaspare Giardelli e la consegna di alcune ricompense ai carabinieri distintisi in attività di servizio.