Moscati: ematologia sotto esame per l’accreditamento internazionale

Sono due giorni importanti per la struttura di Ematologia del Moscati di Taranto e per l’intera sanità tarantina: la struttura, diretta da Alessandro Maggi, ospita oggi e domani gli ispettori italiani e internazionali per il rinnovo di due fondamentali certificazioni, l’accreditamento con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e quello internazionale FACT-JACIE (Joint Accreditation Committee- ISCT & EBMT). A essere valutato è l’intero programma di trapianti di midollo e CAR-T, quindi non solo l’unità di Ematologia, ma anche l’unità di raccolta, con il Centro Trasfusionale del SS. Annunziata, il laboratorio, che si occupa della “manipolazione” del materiale prelevato e della preparazione per il trapianto, e la terapia intensiva, sempre pronta a garantire cure adeguate alla ripresa dei pazienti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo appuntamento – ha dichiarato il Direttore Generale Gregorio Colacicco – Gli ispettori si muovono per verificare che tutte le attività si svolgano coerentemente con le stringenti linee guida emanate, e noi abbiamo lavorato molto per adeguarci ai migliori standard, affinché qua a Taranto Ematologia continui a essere ciò che è stato finora: un punto di riferimento fondamentale e di eccellenza per la salute in Puglia e in tutto il Sud Italia.”

Sono stati infatti realizzati ammodernamenti e migliorie strutturali, con la ristrutturazione delle sale trapianti e la realizzazione di un nuovo ambulatorio completamente dedicato all’ematologia; ma anche un miglioramento delle attività e una standardizzazione dei processi, la valorizzazione di percorsi formativi adeguati, un perfezionamento nella verifica, controllo e monitoraggio per garantire gli elevati standard di qualità richiesti. “Il lavoro fondamentale è stato svolto dal personale impegnato in questi processi, in primis gli ematologi Alessandro Maggi, primario del reparto, e Claudia Ingrosso, coordinatrice dei trapianti, ma poi tutti gli altri professionisti coinvolti in questa sfida finalizzata a fornire le migliori cure e i più alti standard qui a Taranto” continua il DG Colacicco.

L’accreditamento FACT-JACIE è un sistema internazionale di accreditamento dedicato ai programmi di trapianto di midollo osseo ed è finalizzato a promuovere la qualità nelle cure dei pazienti trapiantologici e a definire i criteri di qualità che i laboratori di manipolazione cellulare devono ottemperare. Già ottenuto insieme all’accreditamento CNT, adesso, passati gli anni di validità, ha richiesto una nuova verifica e il conseguente adeguamento a nuovi e più stringenti standard qualitativi.