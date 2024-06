Isola pedonale su Corso Due Mari, sarà istituita ogni sera dalle 21 alle 24

L’ampio marciapiede che si sviluppa lungo il Canale navigabile nelle sere d’estate non sarà solo luogo di passeggiate e soste per ammirare il Castello Aragonese, uno scorcio del centro storico e splendidi tramonti, ma potrà anche ospitare sedie e tavolini dei ristoranti, dei pub e delle gelaterie che hanno i loro locali in quella che è una delle zone più iconiche di Taranto.

A dare via libera a questa opportunità è stata la Giunta comunale guidata dal primo cittadino Rinaldo Melucci che, recependo la proposta formulata dal vicesindaco ed assessore Gianni Azzaro ed andando incontro alle esigenze di un comparto strategico per l’economia locale, ha adottato la delibera con cui si autorizzano i pubblici esercizi che svolgono la propria attività su Corso Due Mari ad allestire arredi rimovibili al termine di ciascuna giornata lavorativa. L’utilizzo a tale scopo di un tratto del Canale navigabile sarà possibile solo ed esclusivamente durante il periodo estivo nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 24.00 e fino al prossimo 30 settembre.

La decisione dell’Amministrazione comunale, che ribadisce la volontà di rendere operative nuove misure a sostegno dello sviluppo economico della città, favorendo una offerta commerciale nella piena osservanza delle normative vigenti, rientra nelle attività volte a disciplinare il corretto utilizzo del suolo pubblico. E non solo. Allo scopo di assicurare adeguato rispetto delle norme in materia di igiene e di tutelare la sicurezza della mobilità delle persone, della vivibilità e delle condizioni ambientali di quello spazio urbano, ogni sera, dalle 21.00 alle 24.00, sarà prevista l’istituzione di un’isola pedonale temporanea.

Questa riguarderà due tratti di Corso Due Mari: uno compreso tra Via Pitagora e Via Matteotti (arteria che rappresenterà il percorso da seguire per gli automobilisti provenienti da Corso Umberto e diretti verso la città vecchia e per quelli che invece dal centro storico si devono recare al Borgo), l’altro fra la stessa via Matteotti e via D’Aquino. Parallelamente, si procederà all’adozione di provvedimenti che attuino la sospensione del traffico veicolare nelle zone interessate, solo nell’arco di tempo fra le 21.00 e le 24.00, andando incontro ad altre esigenze commerciali.

“Si tratta di una delibera -ha dichiarato il sindaco Melucci- che, da un lato, riflette il grande impegno dell’Amministrazione per la valorizzazione del nostro patrimonio urbano e, dall’altro, mette in condizione gli esercenti, che hanno i propri locali sul Corso Due Mari, di migliorare l’offerta commerciale a favore di quei cittadini e di quei turisti che soprattutto nelle serate estive frequentano il nostro Canale Navigabile. Con l’istituzione dell’isola pedonale e con l’interdizione temporanea al traffico veicolare sarà inoltre garantita la sicurezza delle persone. Il tutto a conferma che stiamo lavorando per rendere Taranto una città sempre più attrattiva, più sostenibile, più inclusiva, una città che guarda al suo futuro senza dimenticare le sue radici.”

“Con l’adozione di queste iniziative -ha dichiarato il vicesindaco Azzaro- siamo andati incontro sia alle istanze delle attività commerciali sia alle aspettative dei cittadini che nel periodo estivo restano in città. Allo studio abbiamo altre novità che desideriamo sviluppare nell’ambito di una programmazione di eventi che, stilata in collaborazione con l’assessore alla Cultura Lussoso, punta a coprire quante più zone cittadine possibili e ad avere un calendario di manifestazioni della rassegna estiva più diluito nel tempo in modo da diversificare ed ampliare la nostra offerta ai turisti.”