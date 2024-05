Contributi a sostegno di spettacoli ed eventi culturali per rivitalizzare le aree periferiche cittadine

Flussi turistici sempre più intensi, iniziative tese a valorizzare intere aree urbane, eventi sportivi che richiamano visitatori da ogni parte del Paese, set preferito da grandi produzioni cinematografiche nazionali e straniere, maggiore consapevolezza di quella che è una crescente dimensione internazionale: Taranto sta vivendo al meglio la sua stagione di cambiamento.

Un cambiamento a cui sono chiamati a partecipare e contribuire tutti coloro che vogliono essere protagonisti del processo di rinascita del territorio.

Ed allo scopo di implementare le sinergie tra le istituzioni e tutte quelle realtà cittadine che operano nell’ambito della cultura, dell’arte, della musica e dell’intrattenimento, l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di manifestazioni a carattere culturale, di spettacoli teatrali e musicali, convegni, rassegne, mostre e tutto quanto può servire ad intensificare la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio di cui è custode la città.

La presentazione e la realizzazione delle eventuali proposte progettuali, formulate proprio a seguito delle linee tracciate dall’avviso pubblico, con cui è prevista una dotazione finanziaria complessivamente disponibile pari a 50mila euro, dovrà avvenire in un arco di tempo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre di quest’anno con il vincolo che siano realizzate in determinate zone cittadine.

Infatti, la Direzione Cultura, Sport, Eventi e Politiche Giovanili del Comune ha individuato i quartieri “Montegranaro-Salinella”, “Paolo VI”, “Talsano-Lama -San Vito”, “Porta Napoli- Tamburi- Lido Azzurro”, “Tre Carrare- Solito” “Città Vecchia” come aree destinate ad ospitare le manifestazioni.

“ Generare un movimento socio-culturale che coinvolga l’intera comunità e che dia seguito al processo di rivitalizzazione del nostro tessuto urbano, soprattutto delle aree periferiche: è questo l’obiettivo della nostra recente iniziativa – ha dichiarato il sindaco Melucci-. Del resto, come ho sempre sostenuto, la rinascita di Taranto non può prescindere dalla promozione delle sue periferie, motivo per cui abbiamo predisposto un avviso pubblico con cui si vogliono creare le condizioni non solo per un concreto e significativo decentramento culturale, ma anche per un importante impatto economico e sociale . ”

Un concetto che trova pienamente d’accordo anche l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, che ha inteso rimarcare come “tramite l’erogazione di contributi ad eventi ed iniziative, in linea con quanto programmato dall’Amministrazione comunale in tema di welfare culturale, si intenda perseguire l’inclusione e la coesione sociale promuovendo il concetto di comunità accogliente e pronta a garantire, in particolar modo ai giovani, occasioni di arricchimento personale e intellettuale .”