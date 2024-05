Svolta Liberale: è Francesco Ventola il candidato alle elezioni europee di FdI

“Nella giornata del 25 maggio, i consiglieri del gruppo Svolta Liberale Walter Musillo, Francesco Cosa, Mimmo Festinante e Umberto Ingrosso, hanno presentato ai dirigenti del movimento, sostenitori, amici e simpatizzanti il candidato Francesco Ventola per la lista di “Fratelli d’Italia” in vista delle prossime elezioni europee che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Sono intervenuti: il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo Meloni Raffaele Fitto, il Deputato di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale FdI Taranto , On. Dario Iaia, il Consigliere regionale e Presidente della commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Renato Perrini.

Il candidato alle prossime elezioni europee Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, nel suo discorso a conclusione dell’incontro ha parlato di quanto fatto finora dal Governo Meloni e dei provvedimenti europei piuttosto discussi, come quello delle case green, delle automobili elettriche e della PAC, auspicando un cambio di rotta in Europa.

Sosteniamo convintamente Francesco Ventola, candidato alle elezioni europee 2024 dell’8 e 9 giugno, per dare voce alle comunità, ai territori , ai giovani, e per migliorare la nostra Regione Puglia”, concludono Musillo, Cosa, Festinante, Ingrosso.