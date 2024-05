Leonardo Grottaglie, Caroli e Perrini (FdI): “Serve chiarezza sul futuro”

“Per fare chiarezza sul futuro della Leonardo, ex Alenia, di Grottaglie avevamo chiesto un’audizione in Commissione Industria e Sviluppo del management e dei dirigenti della Divisione Aerostrutture dello stabilimento e dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci.

“Un’audizione per avere lumi sul presente e sul futuro di un sito che occupa circa 3.000 dipendenti, pari all’84% del totale della forza lavoro impiegata nella manifattura ad alta tecnologia della regione. A tal proposito chiedevamo risposte, per il sito di Grottaglie e se si intendesse valutare la possibilità di rivedere l’organizzazione delle divisioni di Leonardo S.p.A. al fine di migliorare la situazione delle aerostrutture, come quella dello stabilimento di Grottaglie, che rischia di continuare a versare in una condizione di crisi irreversibile.

“Inoltre, chiedevamo quali iniziative intendessero avviare con urgenza al fine di salvaguardare i livelli di occupazione diretta dell’indotto, nell’ottica del rilancio del sito di Grottaglie. Crediamo fermamente che sia necessario un coinvolgimento e un interesse immediato da parte della Regione Puglia, fare chiarezza senza aspettare che arrivino poi annunci non più rettificabili dalle ripercussioni drammatiche per i lavoratori, per l’indotto e l’intera economia”.