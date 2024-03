Carta d’Identità Elettronica, previsto un “Open day”

Allo scopo di andare incontro alle esigenze dei cittadini e con l’obiettivo di limitare le urgenze che solitamente di registrano nel periodo che precede le festività pasquali, la Direzione Entrate e Servizi del Comune di Taranto ha previsto per il prossimo 16 marzo l’apertura straordinaria di uno degli uffici abilitati la rilascio delle Carte d’identità elettroniche.

Quello che sarà un vero e proprio “Open day” avrà luogo nella sede Decentrata “Tre Carrare – Solito”, in via Fiume n. 64, dove gli sportelli saranno a disposizione dell’utenza dalle ore 09.00 alle 12.00.

La CIE è un documento di riconoscimento elettronico, dotato di un microchip, che sostituisce la carta d’identità cartacea e consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di viaggiare nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che la riconoscono al posto del passaporto.

Per richiedere la CIE è necessario presentarsi allo sportello con una fototessera recente, il documento d’identità scaduto o in scadenza e la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento d’identità, è necessario munirsi della denuncia effettuata alle Forze dell’Ordine.

Qualora il documento dovesse essere rilasciato ad un minore, è richiesta la presenza dello stesso e di entrambi i genitori oppure la delega firmata e la copia del documento d’identità del genitore assente per l’assenso alla validità all’espatrio.

Si segnala che il costo della CIE è di euro 23,71, che può essere corrisposto con carta di pagamento elettronico o PagoPa direttamente allo sportello.