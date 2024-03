Taranto: sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato dai carabinieri

Quindici “panetti” di hashish per un totale di circa un chilo e mezzo. È questo il bottino dell’ultimo colpo messo a segno dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto nel mirato servizio antidroga svolto nei giorni scorsi.

I militari in borghese hanno quindi arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentottenne italiano con piccoli precedenti, che aveva nascosto la droga in una scatola di scarpe, custodita in un armadio della camera da letto.

L’operazione è l’epilogo di appostamenti e di attività di osservazione nei pressi del condominio di residenza dell’uomo. I Carabinieri, nei giorni scorsi, si erano accorti dei suoi contatti con alcuni personaggi già noti alle Forze dell’Ordine per il traffico di sostanze stupefacenti.

Il consistente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato dai Carabinieri, destinato anche ai giovani, avrebbe alimentato il locale mercato illegale di spaccio di droga, con guadagni cospicui da parte della criminalità.

L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Come al solito, spetterà ai colleghi del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti svolgere tutte le conseguenti attività tecniche, per stabilire la quantità in percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza sequestrata.