All’IISS Righi un nuovo laboratorio multidisciplinare realizzato con i fondi PNRR

Un nuovo laboratorio multidisciplinare è stato presentato presso l’I.I.S.S. Righi di Taranto. Realizzato grazie ai fondi del Pnrr, il laboratorio che accoglie strumentazioni all’avanguardia afferenti ai diversi indirizzi di specializzazione dell’istituto, utilizza un ampio locale della sede centrale, che ospitava in passato la falegnameria.

Il Righi è una delle scuole più vecchie e grandi di Taranto, nato nel 1941 ospita circa 1500 studenti fra la sede di Taranto e quella di Paolo VI. È strutturato in istituto tecnico ad indirizzo informatica, aeronautica, elettronica e meccanica e liceo, scientifico delle scienze applicate o indirizzo sportivo.

Il nuovo spazio laboratoriale è stato realizzato in un ambiente unico suddiviso da quinte in cartongesso e dagli arredi, vivacemente colorati come le pareti, che hanno permesso di ottenere quattro aree differenti. Il laboratorio ospita nei diversi ambienti, attrezzature informatiche, tra cui un robot umanoide, postazioni che permettono di interagire tridimensionalmente con gli oggetti visualizzati dal computer e un “proiettore” di immagini olografiche.

Sono presenti inoltre alcune postazioni dotate di appositi software per la realizzazione di applicazioni di machine learning e in grado di sfruttare le risorse dell’intelligenza artificiale e del metaverso.

Le dotazioni comprendono anche due bracci robotici collaborativi, dei sistemi di progettazione e stampa 3D e di incisione su diversi materiali e simulatori virtuali di saldatura. Per gli studenti dell’indirizzo aeronautico, è presente un realistico simulatore di volo.

C’è infine un’area dove potere partecipare ad esperienze di realtà virtuale immersiva, attraverso tre grandi schermi avvolgenti o dei visori individuali. Il laboratorio multidisciplinare consentirà agli studenti del Righi di sviluppare esperienze laboratoriali sia in riferimento ai propri percorsi didattici che in occasione di approfondimenti da realizzare con specifici progetti extra curriculari.

Il nuovo laboratorio, che si aggiunge a quelli già presenti, è stato presentato agli studenti dell’istituto in occasione del Righi Day 2024, evento di fine anno scolastico caratterizzato da tornei sportivi ed esibizioni artistiche con finalità sociali e didattiche. Pronto ad essere operativo per il prossimo anno scolastico.