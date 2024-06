AIL: il 21 giugno la Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma

Il 21 giugno 2024 si celebra la 19° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i più recenti progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora più vicini ai pazienti ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale.

LINEA DIRETTA CON GLI EMATOLOGI | 800 226 524

Venerdì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il Numero Verde AIL Problemi Ematologici 800 226 524. Al numero verde gratuito risponderanno otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in tutto il Paese. Ecco le fasce orarie nelle quali gli ematologi saranno a disposizione di pazienti, familiari e di chiunque voglia avere maggiori informazioni su patologie e novità terapeutiche.

SOGNANDO ITACA E INIZIATIVE TERRITORIALI

Il progetto Sognando Itaca, appuntamento centrale della Giornata Nazionale AIL, è nato nel 2006 come progetto di vela-terapia volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti con tumori del sangue.

Oggi è un progetto dedicato ad Ambiente e Salute, che lega stile di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale. Tra le attività in programma in tutta Italia: velaterapia, arteterapia, musicoterapia, ginnastica dolce e molto altro.

Dal 31 maggio al 14 giugno la barca a vela dell’AIL viaggerà per 1000 miglia lungo la costa tirrenica facendo tappa in 8 città italiane. Partendo da Genova toccherà le isole maggiori per risalire fino a Napoli.

In ogni porto toccato dalla Barca AIL, con il contributo delle sezioni provinciali AIL, si svolgerà un Itaca Day: una giornata durante la quale l’equipaggio, formato da malati, medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, vivono insieme un’esperienza unica, lontani dai luoghi di cura e in un contesto di assoluta reciprocità. I pazienti onco-ematologici, infatti, si trovano come Ulisse ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Grazie a questo progetto scoprono nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse che li aiutano ad affrontare meglio il percorso della malattia e a migliorare la loro qualità di vita.

Nel corso della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma si terranno molte iniziative in tutta Italia con lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro i tumori del sangue. Le iniziative saranno realizzate grazie all’impegno delle 83 sezioni provinciali AIL e alla dedizione di oltre 17.000 volontari. L’elenco completo delle iniziative sul sito www.ail.it.

Giovedì 20 giugno alle ore 11,30 a Roma, presso la Sala Minerva di Palazzo De Carolis, e in diretta streaming sui canali social dell’Associazione si terrà la Conferenza Stampa organizzata da AIL in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, linfomi e mieloma e per celebrare i 55 anni dell’Associazione. Il tema al centro dell’incontro di quest’anno, al quale parteciperanno importanti ematologi e rappresentanti delle società scientifiche sarà: “55 ANNI DI AIL E DI SOSTEGNO ALLA RICERCA SCIENTIFICA PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SANGUE. Tecnologie biomolecolari e terapie innovative in Ematologia”.