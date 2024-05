Lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti, parte il progetto “Fuori tutto”

Contrastare un fenomeno che ormai si sta diffondendo in maniera incontrollata proponendo iniziative in grado sia di agevolare le buone pratiche cittadine sia di incentivare la raccolta differenziata nell’intera area urbana. È l’obiettivo che si prefigge il nuovo progetto ideato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune e da Kyma Ambiente denominato “Fuori tutto”, un’iniziativa che questa mattina è stata presentata nel Salone degli Specchi, a Palazzo di Città, con l’annuncio del suo imminente avvio, già previsto la prossima domenica.

Ad illustrare i contenuti di questo utile servizio destinato alla cittadinanza sono stati l’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro, l’assessore all’Aziende partecipate, Michele Mazzariello, il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, e la responsabile della Direzione Ambiente del Comune, Maria De Florio, che hanno spiegato come con questa iniziativa si voglia dimostrare che l’Amministrazione è a disposizione di tutti coloro che hanno difficoltà nel conferire i rifiuti ingombranti, prevedendo l’apertura straordinaria domenicale dei centri di raccolta.

A tal proposito, l’assessore Fornaro ha voluto evidenziare che “questo progetto assume un’importanza di grande rilievo visto l’approssimarsi del periodo estivo. Con “Fuori tutto” sarà possibile contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti, un fenomeno che compromette il decoro e l’immagine della città e che vogliamo debellare una volta per tutte ricorrendo anche a controlli mirati.

Per questo motivo, la prima domenica del mese i centri comunali di raccolta degli ingombranti, in via Federico II, a Lama, e in via De Gasperi, al quartiere “Paolo VI”, osserveranno l’apertura straordinaria dalle 07.30 alle 11.30. Il progetto prenderà il via già da questo mese, domenica 19. Desidero infine anticipare che è allo studio la redazione di una delibera con cui si intende prevedere la possibilità di agevolazioni a favore di coloro che si recheranno presso i centri di raccolta per conferire i rifiuti. Tutto questo in modo che i cittadini si sentano incentivati a dar vita a quelle che sono buone pratiche.”

Il presidente Mancarelli ha aggiunto che dalla prossima settimana ogni lunedì, in piazza Ebalia, mercoledì, in corso Italia, e venerdì, in via Venezia, nella zona del Palamazzola, “ci sarà la presenza di un van della Kyma per acquisire gli ingombranti dalle 07.30 alle 11.30. Lo stesso tipo di mezzo stazionerà nei giorni di martedì, giovedì e sabato in altre tre zone cittadine (rispettivamente, a San Vito, in via Sciabelle e in via Consiglio) ed avrà come funzione non solo quella recuperare gli ingombranti, ma anche di raccogliere gli sfalci di potatura”.

L’assessore Mazzariello nel ringraziare “l’impegno della Direzione Ambiente e di Kyma nel predisporre un servizio la cui utilità sarà sicuramente apprezzata dalla comunità” ha auspicato che “con questa iniziativa si possa ridimensionare l’abbandono indiscriminato degli ingombranti, che è particolarmente aumentato in questi ultimi mesi. È importante dare un segnale diverso e per raggiungere questo obiettivo l’Amministrazione è sempre pronta a dare una mano ai cittadini.”