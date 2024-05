BRT, delegazione del Comune presente alla “Next Mobility Exhibition di Milano”

Una delegazione del Comune di Taranto composta dall’avv. Edmondo Ruggiero, assessore a Urbanistica, Mobilità Sostenibile e Innovazione, dal dott. Michele Matichecchia, dirigente Direzione Mobilità Sostenibile, dall’ing. Fabio Benvenuti, RUP del progetto Bus Rapid Transit e dall’ing. Veronica Fedele, componente dell’ufficio RUP progetto BRT, ha preso parte all’importante fiera milanese che ogni anno riunisce i maggiori player internazionali in ambito mobilità sostenibile.

Per l’Amministrazione comunale è stata un’occasione proficua per approfondire ulteriormente le caratteristiche funzionali dei bus totalmente elettrici che presto costituiranno la flotta Bus Rapid Transit di Taranto realizzata da BYD, realtà leader nella produzione di questi mezzi.

Inoltre, attraverso un tavolo di concertazione con la società di produzione dei dispositivi di ricarica e con il gruppo che si occuperà dell’installazione delle colonnine e dei pantografi, si è tenuta una riunione di aggiornamento sulle prossime tempistiche e sulle attività esecutive in programma, alla luce dell’imminente avvio della cantierizzazione del deposito mezzi rotabili nell’area adiacente al Comando di Polizia Locale in via Acton.

«Taranto è ormai alla ribalta internazionale in tema di sostenibilità ambientale, ma soprattutto per il suo piano di mobilità sostenibile – ha dichiarato l’assessore Edmondo Ruggiero – siamo felici di riscontrare entusiasmo e orgoglio nelle parole dei partner e delle aziende che sono coinvolte in questo grande progetto BRT. Abbiamo avuto modo di toccare con mano i nuovi mezzi che presto rivoluzioneranno gli spostamenti nella nostra città: un’opportunità unica, di cui siamo fieri, che ci porterà a essere la prima realtà pugliese per trasporto pubblico a maggior trazione elettrica.»