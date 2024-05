Taranto: dichiarazione vicesindaco Azzaro su Giochi del Mediterraneo

“Dopo il decreto interministeriale che finanzia il Masterplan e il via libera definitivo della Corte dei Conti si è oramai aperta una fase nuova per i Giochi del Mediterraneo: finalmente potranno essere appaltate le opere e potranno essere aperti i cantieri.

Certo, i tempi sono diventati particolarmente stretti, ma si è oramai usciti da una fase di incertezza, che addirittura aveva messo a rischio lo svolgimento di questa prestigiosa manifestazione sportiva internazionale.

Tutto questo è stato possibile grazie al clima positivo, improntato ad uno spirito di fattiva e leale collaborazione istituzionale, che si è creato dopo la costituzione del nuovo Comitato organizzatore. Mano a mano che viene messo a punto il piano delle opere e che vengono definite le relative risorse, emerge che il budget destinato ai Giochi, supererà di gran lunga gli originari 150 milioni di euro. Inoltre, il Commissario straordinario ha preso in considerazione, su proposta del Comune capoluogo, una serie di opere che implementeranno, oltre gli impianti sportivi già approvati, gli interventi “di contesto e di connessione”, prevedendone l’inserimento all’interno dei successivi Masterplan.

Si tratta di ulteriori progetti, già ricompresi negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione comunale, funzionali e complementari agli interventi impiantistici previsti dai Giochi. Allo stato, le risorse destinate specificamente a Taranto sono passate dagli originari 79 milioni di euro previsti a fine 2022 agli attuali oltre 103 milioni di euro con un aumento di ben 24 milioni.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni che continuano a tenere la testa rivolta all’indietro e che si attardano in polemiche sterili, la dotazione finanziaria per i Giochi è notevolmente cresciuta e le opere finanziate sono previste nella loro grande maggioranza nel capoluogo ionico con limitate eccezioni.

Tanto è vero che tutte le attività più importanti saranno concentrate a Taranto, a cominciare dal fatto che gli atleti che parteciperanno alle gare nelle diverse discipline saranno ospitati da noi e le gare principali e, comunque, le fasi più importanti dei Giochi si svolgeranno nella nostra città. Pertanto, i Giochi del Mediterraneo rappresenteranno non solo una eccezionale opportunità per far conoscere Taranto a livello internazionale, ma lasceranno in eredità alla nostra città anche una mole straordinaria di nuove infrastrutture e di impianti sportivi che resteranno a disposizione degli appassionati di sport e di tutti i cittadini tarantini”, dichiara Gianni Azzaro, Vice Sindaco, Assessore allo Sport, Turismo e Sviluppo Economico del Comune di Taranto.

(foto di repertorio)