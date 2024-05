“Open BAC-estate 2024”, nasce la nuova rassegna di cultura e spettacolo

Nell’ambito del programma strategico finalizzato al progresso urbano sostenibile e allo sviluppo delle attività di promozione delle risorse e del patrimonio territoriali, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci mantiene un altro impegno.

Dopo esser stato sottratto all’incuria, recuperato e restituito alla comunità, il “BAC- Nuovo Parco delle Arti e della Musica” si appresta a diventare il contenitore ideale per la valorizzazione delle proposte di tutti quegli operatori che, svolgendo le proprie attività nell’ambito dei settori dello Spettacolo e della Cultura, hanno in previsione per l’ormai imminente stagione estiva iniziative di carattere teatrale, musicale, letterario.

Ad aver dato via libera a questa possibilità è stato il provvedimento di Giunta con cui sono state gettate le basi per la predisposizione di un avviso pubblico che dovrà raccogliere le manifestazioni di interesse di coloro che puntano a tutelare e promuovere la cultura in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di eventi.

Su proposta dell’assessore al ramo Angelica Lussoso, la delibera stabilisce che, dopo esser state selezionate e calendarizzate, a partire dal 6 giugno e fino al 29 settembre, le iniziative saranno distribuite nei giorni della seconda parte della settimana, dal giovedì alla domenica, e dovranno essere caratterizzate dalla loro gratuità.

L’Amministrazione cittadina, compatibilmente con le disposizioni previste dai regolamenti comunali, potrà compartecipare alla realizzazione delle iniziative tramite la concessione di una serie di benefici che comprende, fra gli altri, l’uso gratuito dell’area opportunamente delimitata in base a quanto si evince dalla planimetria che sarà predisposta dal servizio competente; l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale (e di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche), se dovuto; il collegamento al punto di allaccio di utenza elettrica pubblica, se presente; la promozione, diffusione e pubblicità delle iniziative sui canali e sui media istituzionali, anche nell’ambito del calendario unico degli eventi estivi; la fornitura di transenne, comunque nei limiti della disponibilità del Servizio competente e, a ogni modo, solo se strettamente necessarie e funzionali a garantire l’incolumità dell’utenza e degli addetti.

Tutte le manifestazioni che si svolgeranno fra giugno e settembre prossimi negli ormai “ex Baraccamenti Cattolica” saranno inserite nell’ambito della rassegna che prenderà il nome di “Open BAC – Estate 2024”.

“Con l’adozione di questa delibera – ha dichiarato il sindaco Melucci- diamo seguito a quanto fu annunciato in occasione dell’inaugurazione del BAC. In quella circostanza fu detto che sarebbe stato un luogo aperto a tutti, dover poter assistere a spettacoli, concerti, mostre, convegni e non solo. Il Parco delle Arti e della Musica sarebbe stata la sede ideale per incontrare persone, per esprimere le proprie idee e coltivare le proprie passioni.

Obiettivi che adesso, nel solco del piano “Ecosistema Taranto”, potranno essere perseguiti da chiunque desidererà contribuire al cambiamento della nostra città.”

“Taranto si sta confermando città dinamica e sede di manifestazioni di grande richiamo – ha aggiunto l’assessore Lussoso-. Ed è per questo che abbiamo pensato di implementare la programmazione annuale inserendo la rassegna “Open BAC- Estate 2024”, un’occasione che contribuirà a far crescere quel movimento culturale ed artistico che sta già ponendo il capoluogo ionico al centro degli interessi dei maggiori operatori del settore. Desidero aggiungere che “Open BAC” vuole essere un esperimento proprio in attesa della consegna del nuovo Teatro che avverrà il prossimo anno.”