Incidente sulla SS 106, due vittime

Vanni Gentile e Domenica Semeraro, rispettivamente di 46 e 45 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sulla SS 106, all’altezza dello svincolo per Castellaneta Marina (TA), quando per cause da accertare l’auto su cui viaggiavano, una Mini Countryman, si è scontrata con un tir che trasportava frutta.

L’auto, a seguito dell’impatto, è precipitata in una scarpata, non lasciando scampo ai due occupanti. Lui era originario di Noci (BA), mentre la donna era di Mottola (TA). Il tir si è ribaltato, il conducente, originario di Monopoli, è rimasto ferito in maniera non grave.

Sul posto, il 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco.

(foto di repertorio)