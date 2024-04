Kyma Mobilità: navette e variazioni servizio per il Concertone del 1° maggio e per la Festa del Lavoro

Per assicurare la mobilità di quanti assisteranno al Concertone della manifestazione “Si ai diritti no ai ricatti – Uno maggio Taranto”, in programma al Parco archeologico Mure Greche, Kyma Mobilità ha istituito un servizio navetta che si svolgerà a partire dalle ore 13.00 di mercoledì 1° maggio e fino alle ore 00.30 del giorno successivo, con partenze ogni 20 minuti dal Terminal “Park Cimino”, dove sono disponibili 400 posti auto gratuiti, fino alla rotatoria tra Viale Unicef/Via Consiglio/Via Rigliaco (Meridiana).

Per usufruire del servizio navetta i passeggeri dovranno acquistare, direttamente dagli addetti alle verifiche presenti in loco, il biglietto di corsa semplice (BIO) del costo di 1,00 euro, sia per l’andata sia per il ritorno.

Nella stessa giornata di domenica 1° maggio, per lo svolgimento della medesima manifestazione sarà interdetta la circolazione nell’area antistante e limitrofa al Parco archeologico Mure Greche; per questo i percorsi di alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità seguiranno variazioni di percorso (dettaglio sul sito www.kymamobilita.it).

Sempre domenica 1° maggio, infine, in occasione della Festività nazionale del Lavoro i servizi ordinari delle linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno una interruzione tra le ore 14.00 e le ore 18.00, per poi riprendere il servizio ma anticipando l’ultima corsa di servizio alle ore 23.00 circa (dettaglio sul sito www.kymamobilita.it).