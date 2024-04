Consiglio provinciale: approvato rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2023

Questa mattina si è tenuto il secondo consiglio provinciale dopo le elezioni del 17 marzo scorso. La seduta era legalmente costituita alla presenza del Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.

Durante l’assemblea è stato approvato, tra i dieci punti all’ordine del giorno, il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario del 2023 dopo l’esposizione del dott. Roberto Carucci, dirigente dell’ente provinciale.

I dati del rendiconto di gestione 2023 sono divisi tra la spesa corrente le cui previsioni per il 2024 ammontano a 81.123.000 euro, il contributo allo Stato che ammonta nel 2024 al 45.75 per cento, il trasporto pubblico locale pari nel 2024 a 19.729.000 euro (nel 2023 sono stati di 19.013.000 euro), l’edilizia scolastica che nel 2024 è più bassa rispetto al 2023 (lo scorso anno era pari all’8.88 per cento a fronte del 2024 in cui è pari al 7.23 per cento), la viabilità che è passata dal 7.44 per cento al 5.41 per cento, la spesa del personale passata da 5.344.000 euro del 2023 a 7.007.000 del 2024, l’assistenza scolastica in cui si è passati da un impegno di spesa pari a 2.725.000 nel 2023 a 2.694.000 nel 2024 e l’Ambiente con 1.294.000 euro nel 2024.

La seduta ha avuto luogo in modalità mista (videoconferenza ed in presenza) nell’Aula consiliare, Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo in Via Anfiteatro n. 4. Inoltre i lavori sono sul canale YouTube istituzionale al seguente indirizzo:

youtube.com/@provinciaditaranto3692/streams .