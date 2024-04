Taranto, la Guardia Medica si sposta in via Ancona

A partire da venerdì 19 aprile, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) si sposta presso i nuovi locali in Via Ancona, nella sede del Distretto Socio Sanitario.

Il servizio, finora ubicato all’ingresso dell’Ospedale SS. Annunziata in Via Bruno, nel rispetto delle indicazioni regionali trova una nuova e accogliente sede con accesso da Via Ancona. Un videocitofono esterno sarà collegato con i medici in servizio per l’accesso dal cancello pedonale oppure, se necessario, con l’auto.

Restano invariati gli orari e i riferimenti telefonici: il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 8:00, i festivi e i prefestivi, è raggiungibile telefonicamente ai numeri 099 4521997 e 099 4585063.

L’attività ambulatoriale è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 20:00 alle ore 22:30, il sabato e i prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e la domenica e i festivi dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00.

(foto di repertorio)