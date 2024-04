Donazione ICS Pulsano per Pediatria

Oncoematologia pediatrica: le famiglie degli alunni dell’ICS “G. Giannone” di Pulsano donano il totem multitouch Ciuspy.

Un altro interessante dono per i bambini e le bambine in cura nel reparto diretto dal dottor Valerio Cecinati: grazie alla generosità delle famiglie dei piccoli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Giannone” di Pulsano, è arrivato in questi giorni presso il day hospital dell’Unità di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” il totem multitouch Ciuspy.

Si tratta di un totem dalla tecnologia touchscreen customizzato e programmato con attività capaci di divertire i bambini e le bambine durante le attese e le terapie che affianca quello già presente da alcuni mesi in reparto grazie alla donazione effettuata dalla stessa azienda produttrice, la VGPlay.

Visto il grande successo che questo primo totem aveva riscosso nei piccoli pazienti, Simba OdV ha condiviso la volontà di acquistarne un altro con alcuni genitori che si sono immediatamente attivati coinvolgendo le famiglie di ben 27 classi dell’istituto pulsanese. È stata così raccolta la somma necessaria per l’acquisto del secondo totem Ciuspy che, proprio in questi giorni, è arrivato in reparto, accompagnato da dolci biglietti e messaggi di incoraggiamento e amicizia, per la gioia dei piccoli e delle piccole in terapia.

“La solidarietà e l’affetto che circondano i reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica sono commoventi – ha dichiarato il direttore generale Gregorio Colacicco – Ringrazio tutte le persone coinvolte in questa iniziativa per la loro generosità e i sempre presenti volontari di Simba che sono attentissimi alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.