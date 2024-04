Infertilità e PMA, stasera l’intervista all’APS “Strada per un sogno” su Jo Tv

Dall’infertilità alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): questo il tema della trasmissione in programma questa sera, a partire dalle 19.00, in diretta sui canali web e social di Jo TV, durante la quale Matilde Percolla, Luisa Musto e Stefania Tosca, rappresentanti dell’Aps “Strada per un sogno”, presenteranno il convegno “PMA, una preziosa opportunità” che si terrà il prossimo 14 Aprile a Taranto.

Conduce in studio Angelo Candelli.

PMA, una preziosa opportunità: il 14 aprile a Taranto si parla di infertilità (jotv.it)