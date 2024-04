PMA, una preziosa opportunità: il 14 aprile a Taranto si parla di infertilità

Il prossimo 14 Aprile, all’Hotel Delfino di Taranto, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’evento dell’APS “Strada per un sogno” denominato “PMA, una preziosa opportunità” sulla Procreazione Medicalmente Assistita, finalizzato a fornire informazioni e strumenti di supporto ai pazienti durante il percorso emotivamente complicato.

Nata nel 2010 come forum, ovvero uno spazio libero in cui condividere idee, informazioni, successi e insuccessi della delicata esperienza della fecondazione assistita, liberare le proprie emozioni e sentirsi meno soli, solo tre anni dopo, forte di una crescita importante della propria comunità virtuale, “Strada per un sogno” diventa una onlus, mantenendo gli stessi obiettivi e strutturandosi per diventare un punto di riferimento per coloro i quali si trovano a dover affrontare il problema dell’infertilità.

Ciò attraverso vari eventi organizzati in diverse città italiane, durante i quali vengono realizzate dirette social e su zoom con esperti di PMA, proposte consulenze mediche gratuite, con la partecipazione di gruppi di sostegno psicologico, assistenza counseling e supporto legale, oltre a tavole rotonde, campagne per promuovere l’educazione alla prevenzione fra i giovani di scuole e università in collaborazione con medici esperti della materia, convegni sulla tutela della salute riproduttiva rivolti a sensibilizzare l’intera società e pubblicazione di libri sul tema.

Inoltre, “Strada per un sogno” onlus interagisce con enti ed istituzioni nazionali, regionali e locali per manifestare le istanze dei pazienti, e collabora con i centri per la PMA, i centri diagnostici e i liberi professionisti anche al fine di ottenere agevolazioni economiche sui trattamenti per l’infertilità per i propri tesserati.

Alla presenza di medici specialistici provenienti da tutta Europa, saranno essenzialmente tre i temi che verranno trattati nel corso dell’evento del 14 Aprile. Si partirà dall’auspicato riconoscimento dell’infertilità come vera a propria patologia e del contemporaneo inserimento nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) dei trattamenti di PMA, che consentirà di abbattere le barriere regionali, consentendo a tutte le coppie maggiore accessibilità ed uguaglianza di costi. Seguirà “a ruota libera”, momento di discussione sui più importanti temi e step del percorso di PMA.

Infine, sarà affrontato l’argomento della fertilità dei giovani: come preservarla, il social freezing (tecnica che consente di conservare i propri gameti in età fertile) e l’oncofertilità – una tecnica che consente ai malati oncologici di conservare il proprio tessuto riproduttivo prima di iniziare le cure chemioterapiche. “PMA, una preziosa opportunità” mira inoltre a richiamare l’attenzione dell’intera opinione pubblica sull’importanza di riflettere a mente aperta sul tema dell’infertilità che, purtroppo, risulta in costante aumento sia fra gli uomini che fra le donne, e sulla concreta possibilità di contrastarla attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Di seguito il programma dell’evento del 14 Aprile a Taranto:

Ore 10.00

Livelli essenziali di assistenza e PMA – modera Luisa Musto

Intervengono:

Dott.ssa Claudia Livi (Demetra Firenze)

Dott. Domenico Carone (Eugin Taranto)

Ore 11.00

A ruota libera: Forum sulla PMA – modera: Stefania Tosca

Intervengono:

Dott.ssa Valentina Milani (Marques Barcellona)

Dott.ssa Luisa Loiudice (IVI Bari)

Dott.ssa Claudia Cannizzo (Girexx Barcellona – Girona)

Dott. Catello Scarica (New Fertility Group Roma)

Dott.ssa Elisabetta Iammarrone (Villa Margherita Roma)

Dott. Daniel Schmitz (Pronatal Praga)

Dott.ssa Monica Torti (Praximedica Roma)

Ore 12.00

Preservare la fertilità: giovani, social feeezing, oncofertilità – modera: Matilde Percolla

Intervengono:

Dott.ssa Simona Vailati (Genera Milano)

Dott. Riccardo Corizza (Praximedica Roma)

Anna Maria Caponio – Presidente Ass. ” Le Amazzoni”

Cons. Regionale Renato Perrini Vice Presidente Commissione Sanità

www.stradaperunsogno.org

info@stradaperunsogno.org