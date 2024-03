Open day per le celebrazioni del 101° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare

Il prossimo 27 Marzo, a distanza di un anno dall’apertura dei festeggiamenti del Centenario che ha interessato l’intero arco del 2023, la Scuola Volontari A.M. (SVAM) aprirà nuovamente le proprie porte in occasione del 101° anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare.

L’Open day sarà un’occasione per poter visitare liberamente l’ Idroscalo “Luigi Bologna”, uno dei primi costruiti in Italia e tra i pochi siti utilizzati ininterrottamente dall’Aeronautica Militare, che oggi è la sede della SVAM e rappresenta l’unico polo nazionale per la formazione basica del personale di Truppa dell’Arma Azzurra.

Nella fascia oraria 15.00 – 19.00, il personale militare sarà a disposizione per accompagnare gli ospiti tramite un tour guidato nel quale, oltre a ricevere informazioni sulle attività istituzionali della Forza Armata, potranno conoscere l’importante patrimonio storico e naturalistico che la Scuola Volontari custodisce sulle sponde del secondo seno del Mar Piccolo.

L’accesso sarà consentito a tutti i cittadini che, dopo essersi accreditati all’indirizzo email: aerovolontari.pic@aeronautica.difesa.it, si presenteranno all’ingresso della Base muniti di un valido documento d’identità.