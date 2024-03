Ferrante (Mit): 38 mln per stazione Taranto, consegna lavori a fine 2024

“L’impegno del Mit per lo sviluppo delle infrastrutture in Puglia prosegue con atti concreti: dando corso agli interventi che avevo già annunciato in una precedente visita, è stata aggiudicata la gara per appalto integrato relativa alla riqualificazione funzionale e architettonica della stazione di Taranto Centrale.

L’intervento, che ha un costo di circa 38 milioni di euro a valere su fondi quota parte PNRR e quota parte Piano Integrato Stazioni di RFI, determinerà un miglioramento dell’accessibilità della stazione, il potenziamento dell’intermodalità e la riqualificazione di spazi urbani e ferroviari”. Lo comunica in una nota il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.

“È di prossimo avvio il progetto esecutivo e si prevede la consegna dei lavori nel quarto trimestre 2024. Nei prossimi mesi – aggiunge – saranno numerose le stazioni oggetto di riqualificazione, al fine di garantirne la piena funzionalità a beneficio dei viaggiatori.

Il MIT segue con la massima attenzione la realizzazione di questi progetti che si pongono in sinergia con gli interventi programmati dalle amministrazioni locali per la complessiva rigenerazione del contesto di inserimento, in un’ottica di sostenibilità sociale e trasportistica. Potenziare la rete infrastrutturale del Paese, in particolare del Sud, significa dare nuovi binari allo sviluppo, alla crescita e all’efficienza dei territori”. conclude Ferrante.