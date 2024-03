Facoltà di Farmacia, Melucci: al lavoro per portare in città anche questo corso di laurea

Il Sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore all’Istruzione Désirée Petrosillo, hanno incontrato il Prof. Francesco Leonetti, Direttore del dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco UniBa e il Dott. Francesco Settembrini, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Taranto e Provincia per il l’insediamento e il coordinamento del corso di studi di laurea in farmacia.

Il progetto che vede in campo amministrazione comunale e Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di UniBa prevede un primo insediamento in città con i corsi di Farmacia già dall’anno accademico 2024/2025: successivamente saranno introdotti i corsi in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e Chimica Industriale.

“Questo è un ulteriore passo strategico per il sistema universitario Tarantino – le parole del primo cittadino – come amministrazione, in piena sinergia con il Dipartimento dell’Università di Bari e l’Ordine Professionale, siamo al lavoro per garantire tutto il supporto necessario all’ insediamento, a partire dalle sedi che ospiteranno i corsi, fino ad arrivare al servizio di trasporto necessario a collegare le classi ai laboratori per la pratica.

Siamo inoltre felici di avviare questo percorso in un momento in cui stiamo investendo importanti risorse in ricerca e sviluppo tecnologico per il One Health con Calliope, la nostra Casa delle Tecnologie. Con fiducia andremo avanti su questa strada per garantire ai nostri giovani tarantini di poter coltivare le loro ambizioni e i loro studi.”