Il CTP Taranto vicino ai lavoratori, nuova fermata nell’area industriale

Via Ariosto avrà una fermata per i bus Ctp che sarà attiva dal prossimo 1 aprile. La fermata, che strategicamente sarò raggiunta dopo il passaggio davanti alle quattro portinerie dell’ex Ilva, verrà inserita negli attuali percorsi per migliorare l’accessibilità e la connettività per gli utenti e soprattutto per i lavoratori dell’area denominata “Piccole imprese”, situata nella stessa via a ridosso del quartiere Tamburi.

Questa nuova fermata costituisce un importante passo in avanti nell’ottimizzazione della rete di trasporto pubblico, fornendo un punto di sosta chiave per i lavoratori di queste aziende, facilitando così i loro spostamenti verso e da i loro luoghi di lavoro.

La fermata dei pullman di Ctp in via Ariosto sarà effettuata in modo coordinato, garantendo un servizio completo e efficiente sia per i passeggeri provenienti dal versante orientale che da quello occidentale della provincia.

Il presidente del Ctp, l’avvocato Francesco Tacente, sottolineando l’importanza di questa iniziativa dichiara: “L’istituzione di questa nuova fermata in via Ariosto riflette il nostro impegno costante nel migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per la comunità ionica. Continueremo a lavorare – assicura Tacente – per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri cittadini e per promuovere la mobilità sostenibile in tutta la nostra area di competenza”.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sui servizi di trasporto pubblico offerti dal Ctp, si invita a consultare il sito web ufficiale.