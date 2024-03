Con il CSV Taranto “VERIF!CO” per gli Enti del Terzo settore

Continua nel 2024 la partecipazione del CSV Taranto ETS al Progetto nazionale “VERIF!CO”, promosso dal CSVnet per mettere a disposizione degli Enti del Terzo Settore italiani un moderno software pensato e sviluppato per la gestione completa delle loro attività.

Dopo una lunga sperimentazione, alla quale ha partecipato anche il CSV Taranto, “VERIF!CO” oggi è pienamente operativo ed è già stato adottato da oltre 2.350 Enti del Terzo Settore italiani, un software che viene aggiornato e continuamente migliorato dai Centri di Servizio per il Volontariato in collaborazione con la propria utenza.

È un software accessibile online, senza installazioni, disponibile in più versioni; sul sito www.veryfico.it è possibile trovare tutte le informazioni utili ed i tutorial sul software gestionale e sulle sue funzionalità.

Anche nel 2024 il CSV Taranto promuove “VERIF!CO” sul territorio favorendone l’adozione dagli Enti del Terzo Settore di Taranto e provincia, in particolare applicando per un anno a loro favore uno sconto del 50% sulle versioni Mini e Premium del software, idonee per la gestione della contabilità per cassa e quindi per quegli ETS che abbiano entrate inferiori o uguali a € 220.000, e garantendo loro gratuitamente l’assistenza tecnica e funzionale.

Maggiori informazioni, nonché le modalità e il modulo per aderire – entro venerdì 15 marzo – all’iniziativa, sono disponibili sul sito www.csvtaranto.it.