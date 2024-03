Fiera del Mare, l’impegno della Polizia Locale per la comunità

Anche quest’anno la Polizia Locale di Taranto ha partecipato alla “Fiera del Mare”, manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Regione Puglia. All’interno dello stand dedicato, gli agenti hanno avuto modo di far conoscere alla cittadinanza e, in particolar modo ai giovani e ai più piccoli, le attività svolte quotidianamente dal Corpo per la salvaguardia del territorio e per la promozione della sicurezza urbana.

È stato possibile effettuare simulazioni legate agli effetti causati dallo stato di ebbrezza, attraverso degli appositi visori che mettono in evidenza quanto sia pericoloso sottoporsi alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione.

Inoltre, a sostegno delle attività che vedono già da tempo impegnato il personale del la Polizia Locale all’interno delle classi delle scuole primarie di primo grado, con progetti di educazione stradale rivolti ai più piccoli, è stato svolto un laboratorio interattivo di attività ludiche dedicato ai bambini.

“La Fiera del Mare si conferma un evento di grande valore per la comunità – ha dichiarato il Sindaco Rinaldo Melucci – un’occasione in grado di promuovere la bellezza della città anche attraverso forme di educazione civica e intrattenimento, finalizzate al promuovere un senso comune di responsabilità e di cura per l’ambiente che ci circonda.”