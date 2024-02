Via Liguria, Confcommercio: “Non faremo sconti a nessuno, siamo decisi ad andare avanti”

Grande partecipazione ieri al tavolo del direttivo della delegazione territoriale Confcommercio ‘Italia Montegranaro’, allargato agli operatori. Tanti gli argomenti trattati, dalle problematiche del quartiere alla crisi del commercio di vicinato.

Una situazione complessa a fronte della quale gli operatori avanzano nuove idee e proposte per superare le difficoltà del momento.

“C’è voglia di reagire, di non arrendersi alla crisi – commenta il presidente Giuseppe Spadafino- e mi fa piacere constatare che c’è la consapevolezza dell’importanza dello stare assieme per affrontare uniti la non facile sfida che il commercio tradizionale di prossimità sta affrontando.

Noi siamo certi che la gente, i cittadini hanno compreso che se si salva il commercio di vicinato, le vie e le piazze dei quartieri continueranno ad essere luoghi sicuri e di socialità.

Noi abbiamo ben chiaro che il commercio tradizionale ha una mission socio-culturale oltre che di servizio, e questo ci dà la forza morale per pretendere che le istituzioni e la politica siano all’altezza della complessità del momento.

Abbiamo allo studio alcune iniziative che avvieremo nel corso dell’anno. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, non sappiamo se chi sta dall’altra parte della barricata ha gli strumenti e la voglia di seguirci. Noi andremo avanti comunque e non faremo sconti a nessuno perché è in ballo la vita delle nostre aziende ed il futuro della nostra amata città”.