“Continua la crisi al Comune di Taranto?” E’ questo il titolo della trasmissione TvTa che andrà in onda questa sera, in diretta dagli studi di JoTV, a partire dalle ore 21.00, durante la quale Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, risponderà alle domande del conduttore, Angelo Candelli, e a quelle di chi vorrà intervenire da casa.

Live su jotv.it e sui canali social di JoTv.