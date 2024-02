Concorso-borsa di studio Gennarini. Taranto, la perla del Mediterraneo

Circa 39 anni fa, il Comitato per la Qualità della Vita, nel giorno dedicato all’Amore, istituì il “Premio Qualità della Vita”, che quest’anno è stato ospitato dall’I.I.S.S. Archimede di Taranto e ha visto l’assegnazione del prestigioso Premio, giunto alla sua 39esima edizione, alla Capitaneria di porto.

Ad esso è stato abbinato il concorso “Taranto: la Perla del Mediterraneo: storia della Capitaneria di porto- Guardia costiera” che ha visto coinvolti il CQV, la Capitaneria di Porto di Taranto e la rete di scuole ed enti.

Gli alunni degli istituti aderenti sono stati invitati ad effettuare una ricerca, con elaborati di vario tipo, sulla storia, l’attività e l’impegno del prestigioso Corpo, nato a Luglio del 1865, con decreto istitutivo a firma del re Vittorio Emanuele II.

All’interessante iniziativa, aperta dai saluti della Dirigente dell’Istituto Archimede, Dott.ssa Patrizia Capobianco, sempre in prima linea e disponibile a questi incontri altamente formativi per la comunità scolastica, ha partecipato il Comandante Rosario Meo, Capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Taranto dal 2022. Toccante l’intervento del Comandante che ha messo in luce, con trasporto ed emozione, il rischio, la passione e l’impegno di coloro che scelgono le professioni del mare.

Una ricchezza che, indubbiamente, pone la Capitaneria di Porto in un legame speciale con Taranto che è la città dei due mari. Naturale è stato, quindi, il riferimento ai corsi di laurea che a Taranto dovrebbero indirizzarsi verso una filiera di studi del mare a 360 gradi.

A seguire, quindi, si sono alternati l’intervento del Professor Nicola Zizzo, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare, caratterizzante la città, e della Prof.ssa Laura Sebastio, Coordinatrice Cittadina del CQV, che ha illustrato il progetto UNIRETE che vuole essere uno spazio di confronto, studio, collaborazione e co-progettazione tra i soggetti chiamati ad assicurare la formazione secondaria e terziaria a Taranto, aprendosi alle reali vocazioni territoriali.

Interessante anche il contributo della Dott.ssa Anita Lavecchia che ha declinato l’importanza dello sport, anche di quelli nautici, e i benefici che da esso derivano. Non sono mancate pillole di storia e poesia con l’intervento del Prof.re Antonio Fornaro che, anche in questa occasione, ha spiegato attraverso la sua arte, il legame tra la Capitaneria di Porto e Taranto.

In chiusura, Il commovente messaggio del Cavalier Valentino Gennarini che ha, generosamente, donato agli studenti vincitori del concorso due borse di studio, rispettivamente di € 1000 euro ed € 300 euro. Il primo posto è stato aggiudicato da Albano Gesuè, Alexander Narcis Condes e Russo Mattia, allievi dell’Archimede, il secondo posto è andato a Giove Lorenzo, studente della scuola Pacinotti.

Al terzo classificato, De Giorgio Christian, è stata conferita la pergamena Premio della qualità della vita. Tale riconoscimento è andato anche al Cav. Gennarini e alle scuole Pacinotti e all’I.I.S.S. Archimede, quale segno e dimostrazione che il gioco di squadra e la comunione di intenti possono davvero fare la differenza e portare Taranto ad essere una vera Perla del Mediterraneo.