Grottaglie: trovata cavità ipogea artificiale durante gli scavi dell’Acquedotto Pugliese

Un’importante scoperta è stata fatta ieri mattina a Grottaglie durante i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria in via Marconi. Si tratta di una cavità ipogea artificiale di notevoli dimensioni: circa 9 metri di lunghezza, 8 di larghezza e 4 di altezza.

Al momento non è ancora stato possibile identificare né il periodo storico di riferimento né la funzione specifica della cavità.

Immediatamente dopo il ritrovamento, i lavori sono stati sospesi per consentire un sopralluogo da parte della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto che valuterà le attività da mettere in atto.

Via Marconi, nel tratto interessato dai lavori tra via Mercadante e l’incrocio con viale Matteotti-via delle Torri, resterà chiusa al traffico veicolare fino a nuovo avviso.

Per immettersi su viale Matteotti si potrà percorrere via Pacinotti da via Puccini.

In via Pacinotti, per agevolare il traffico veicolare, è stata interdetta la sosta dei veicoli da Largo Toscanini a viale Matteotti.