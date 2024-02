Delegazione Aigi incontra il presidente Emiliano

“Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano incontrerá questo pomeriggio alle 17.30 una delegazione di Aigi capeggiata dal Presidente Fabio Greco. Obiettivo dell’incontro, spiegare le modalità con le quali il presidente della Regione intende salvare le aziende dell’indotto ex Ilva.

Il Presidente Emiliano nei giorni scorsi ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso offendo la disponibilità della Regione Puglia di pagare i debiti di Acciaierie d’Italia verso le imprese tarantine dell’indotto mettendo a disposizione la liquidità derivante dagli avanzi vincolati.

La delegazione di Aigi, ringraziando il presidente Emiliano per aver ben interpretato la grave situazione che stanno vivendo le aziende dell’appalto ex Ilva, spera che l’incontro possa servire anche a tracciare un percorso che possa giungere in tempi brevi alla definizione della grave problematica.

Aigi chiederà l’ attivazione di un credito d’imposta per le imprese dell’ indotto e anche un finanziamento a fondo perduto alla stregua della misura che fu adottata durante l’emergenza Covid. Una misura che allevierebbe nell’immediato le scadenze fiscali e contributive che le aziende hanno già annunciato di non essere nelle condizioni di poter rispettare.”