Alessandro Becce nominato CEO di San Cataldo Container Terminal, Gruppo YILPORT

“Alessandro Becce porta nel Gruppo YILPORT una lunga esperienza internazionale nel settore portuale. Becce è infatti l’ex Amministratore delegato di FHP Holding Portuale e di Vecon, società del gruppo di Singapore PSA e ha rivestito in passato cariche apicali in imprese portuali in Turchia, Croazia, Arabia Saudita.

E’ stato Chief Executive Officer delle attività terminalistiche a Cagliari e La Spezia del gruppo Contship. Dal 2000 al 2004 è stato Presidente dell’Autorità Portuale Savona Vado. Dal 2020 al 2023 è stato Presidente della sezione Porto Confindustria Venezia- Rovigo.

È attualmente Vicepresidente di Assiterminal- Associazione italiana operatori terminalisti e Presidente di Venezia Port Community.

Con questa nuova nomina il Gruppo YILPORT punta a sviluppare ulteriormente il terminal Ionico, sfruttandone le enormi potenzialità e ristabilendone la giusta centralità nel Mar Mediterraneo.”