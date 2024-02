Indotto, Acciaierie d’Italia risponde a Confindustria

“A seguito delle dichiarazioni odierne dal Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, facenti riferimento a una presunta mancanza di collaborazione da parte di Acciaierie d’Italia nella trasmissione di documentazione a terzi per poter dar seguito a quanto previsto dai provvedimenti in adozione in questi giorni dal Governo a tutela dei crediti delle imprese dell’indotto, l’Azienda ribadisce quanto già comunicato nella giornata di ieri e cioè che non è pervenuta alcuna richiesta di documentazione né da parte di Sace, né da parte di altri soggetti.

Acciaierie d’Italia e il suo management sottolineano il persistere della diffusione di notizie non corrispondenti al vero, con la conseguenza di ostacolare la necessaria cooperazione cui Acciaierie d’Italia conferma di essere disponibile.”

Nota dell’azienda.