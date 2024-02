Cosa – Svolta Liberale: ”Il problema dei parcheggi, necessità di una gestione efficace e trasparente”

Quale consigliere comunale del gruppo Svolta Liberale per Taranto ho richiesto all’Assessore alla Polizia Locale e all’Assessore alle Attività Produttive di conoscere a che punto è la procedura, avviata alcuni mesi addietro, per ottenere la disponibilità di aree destinate a parcheggio da parte del Comune di Taranto, ovvero le risposte all’invito proposto dall’amministrazione comunale ai privati per esprimere manifestazioni di interesse”.

Così Francesco Cosa, consigliere di opposizione, intervenendo su un problema che interessa tante attività commerciali e i cittadini jonici, che entrando nel merito chiede di ”conoscere a che punto è il confronto con la Marina Militare al fine di ottenere le concessioni per gli spazi della caserma Mezzacapo e della Stazione Torpediniere, atteso che al momento ha portato alla loro apertura per questo utilizzo unicamente nei periodi di maggiore bisogno, come quello natalizio e delle festività pasquali.”

Per il consigliere Cosa: “E’ trascorso un bel poco di tempo dalle dichiarazioni dell’invito da parte dell’ex assessore al ramo Ciraci ma, a tutt’oggi, l’attuale giunta e i nuovi assessori non hanno fornito alcuna comunicazione al riguardo. Il problema dei parcheggi e della loro gestione rappresenta senza dubbio una priorità per la città, un gran disagio diventato ormai insostenibile per i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi che vivono direttamente sulla loro pelle i riflessi di questa criticità che esiste da tanto tempo.”

Non ha dubbi il capogruppo di Svolta Liberale :”Occorre ricordare che l’immobilità di questa amministrazione sta determinando la flessione dei clienti che sono frenati dal problema della mancanza di spazi per le auto, e quindi decidono di evitare in particolar modo le vie centrali che al contrario dovrebbero, com’era un tempo, essere il cuore pulsante del commercio cittadino.”

”Auspico una risposta in tempi brevi – conclude la nota- che possa chiarire a me, e alla cittadinanza, quali saranno i prossimi passi dell’Amministrazione per dotare finalmente la città di una gestione ordinata, efficiente e trasparente dei parcheggi nell’interesse della collettività.