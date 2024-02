Oltre 2 milioni di euro per rifare il look a strade e aree pedonali cittadine

Garantire la sicurezza stradale ad automobilisti e pedoni attraverso mirati interventi che apporteranno un visibile miglioramento a numerose zone cittadine.

Questo l’obiettivo perseguito da tre delibere di Giunta che l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci. Nello specifico siamo di fronte a progetti che riguardano lavori di rifacimento delle strade esistenti e il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Il primo troncone di interventi consisterà nella manutenzione straordinaria delle vie Lucania, Oberdan, Zara, Inigo Campioni, Europa, Magnaghi, Cugini, Socrate, Diogene e Dei Fabbri. La priorità delle opere in programma, il cui finanziamento sarà reso possibile dall’accensione di un mutuo da un milione di euro presso Cassa Depositi e Prestiti, è quella di eliminare lo stato di pericolo in cui versano le strade in questione attraverso lavori che oltre ad apportare benefici dal punto di vista della fruibilità potranno riqualificare le stesse zone interessate.

Il secondo progetto riguarda interventi simili nelle vie Veneto, Amalfi, Cesare Battisti, Umberto I, Salvemini, Rondò, Viale del Turismo, Galera Montefusco e Via Duca di Genova. In questo caso il finanziamento previsto è pari a 690.000,00 euro, conseguito tramite diversa destinazione di mutuo già contratto.

Infine, il terzo intervento riguarda il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione e il rifacimento di tratti di aree pedonali nelle zone periferiche di Taranto, in particolare Corso Vittorio Emanuele II, nella borgata di Talsano. L’intervento mira a eliminare lo stato di pericolo nelle aree interessate, garantendo al contempo un deciso efficientamento energetico. Il finanziamento per quest’opera è di 430.000,00 euro, ottenuto mediante diverso utilizzo delle risorse di cui al mutuo già contratto.

Nel segnalare che gli uffici della Direzione Lavori Pubblici sono al lavoro per l’ulteriore programmazione di interventi finalizzati al rifacimento di asfalti e marciapiedi in più zone urbane, va evidenziato che con queste tre delibere di Giunta trova piena conferma l’impegno tangibile dell’Amministrazione verso la sicurezza e il benessere della comunità.

