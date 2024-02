Palagiano, rocambolesca fuga nel centro abitato

Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno eseguito un servizio dedicato alla prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

In particolare, a Palagiano sono state controllate le principali arterie stradali che conducono ai luoghi di ritrovo di giovani e della “movida”.

Ben 11 persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e segnalate alla locale Prefettura per la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).

Ma la situazione è divenuta pericolosa quando, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura, il cui conducente, invece di fermarsi, ha pensato bene di accelerare, dandosi ad una precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento lungo le vie del centro abitato di Palagiano, durato oltre 20 minuti.

La pericolosa fuga è terminata con il danneggiamento di entrambe le autovetture e la denuncia alla competente A.G., fatta sempre salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, del conducente e degli altri due giovani a bordo del veicolo, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.