Online i concorsi di Kyma Mobilità

Continua il programma di Kyma Mobilità per rendere più efficiente la propria organizzazione e offrire così ai cittadini migliori servizi di trasporto pubblico, su gomma e marittimo, e di sosta tariffata, obiettivo che si inquadra in un più ampio progetto dell’Amministrazione Melucci per le tre società partecipate.

Ormai è stata rinnovata più della metà del parco mezzi aziendale che oggi è uno dei più moderni d’Italia: sulle nostre strade circolano 24 nuovi autobus ibridi della Man, 56 nuovi autobus ibridi della Mercedes e 5 autobus navetta full electric a impatto zero della Rampini; complessivamente sono 85 autobus nuovi, tutti caratterizzati da basse emissioni inquinanti, in linea con la sostenibilità della mobilità cittadina, nonché di impianto di aria condizionata e interni confortevoli per gli autisti e i passeggeri.

Tra i programmi già avviati, anche la bigliettazione elettronica che dalla prossima primavera cambierà radicalmente l’approccio dei cittadini al trasporto pubblico locale, nonché consentirà a Kyma Mobilità di disporre di informazioni utilissime per adeguare il servizio alle reali esigenze dei cittadini.

Per quanto riguarda il personale, Kyma Mobilità sta procedendo all’assunzione in organico di 16 autisti, scorrendo la graduatoria della selezione pubblica portata a termine nel 2021.

Inoltre, ha stipulato un innovativo accordo di somministrazione di personale a tempo determinato con formula MOG (Monte Orario Garantito) con un’agenzia interinale per ulteriori dieci conducenti che potranno essere utilizzati, a chiamata, per sostituire il personale indisposto o in ferie in modo da evitare, in particolare nei turni serali, la soppressione di corse; questo in attesa che Kyma Mobilità indica il nuovo concorso che, scaduta la graduatoria in corso, sarà utilizzato per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori autisti.

Kyma Mobilità, infine, ha anche avviato un programma per l’integrazione ed il completamento del proprio organico mediante l’indizione di 15 concorsi pubblici, i cui bandi sono disponibili sul sito https://www.kymamobilita.it/selezioni/, per la copertura di complessivi 17 posti in diverse mansioni delle aree tecniche ed amministrative.