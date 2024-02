“Borgo dei Borghi” su Rai 3, Leporano è in gara

Alla scoperta del suggestivo borgo Leporanese. Quest’ultimo sarà protagonista del concorso “Il Borgo dei borghi”, domenica pomeriggio 4 febbraio, all’interno del programma televisivo “Kilimangiaro” che andrà in onda su Rai 3. Giunto all’undicesima edizione, il programma propone la visione di venti borghi e per cui i telespettatori, volta per volta, ne apprezzano la bellezza, la storia e l’architettura.

Il sindaco Vincenzo Damiano, l’assessore alla cultura Iolanda Lotta e la squadra dell’amministrazione comunale sono molto orgogliosi di questa prestigiosa riconoscenza: «Leporano è una terra ricca di storia – hanno detto Damiano e Lotta – tradizioni e cultura, peculiarità che presto tutta l’Italia potrà ammirare. Invitiamo tutti, cittadini e non, a votare»

Quest’anno Leporano gareggerà come l’unica rappresentante pugliese. Non è ancora possibile votare, perché il vincitore verrà decretato dopo la proiezione di tutte le puntate, ovvero dopo il 25 febbraio. Si ricorda, inoltre, che sarà possibile rivedere la puntata di domenica su Rai Play.