Taranto senza governo da 18 giorni: Il Sindaco Melucci deve riconsegnare la città al voto popolare

Sono trascorsi ben 18 giorni e la città di Taranto si trova ancora senza una giunta e senza i Consigli di Amministrazione delle Aziende Partecipate Kyma, a causa delle azioni irresponsabili di un Sindaco manifestamente inadeguato per questo ruolo. Da anni sosteniamo che Melucci non è all’altezza di guidare una città così complessa. Lo abbiamo mandato a casa un anno e mezzo fa, ma con la complicità del Partito Democratico che oggi è all’opposizione, è stato imposto nuovamente da Bari.

Da un anno e mezzo combattiamo il Sindaco Melucci in ogni sede possibile, ma nel 2024 prendiamo atto con ancora maggiore forza che è giunto il momento che il Sindaco faccia un passo indietro e restituisca la città al voto popolare. È evidente che Melucci non ha i numeri per governare e se riuscisse a formare una nuova giunta, siamo certi che la situazione peggiorerebbe ulteriormente, come dimostrato durante tutti questi anni di disastrosa gestione politica.

Taranto merita una nuova classe dirigente, lungimirante, preparata e all’altezza delle sfide che ancora devono essere affrontate. Tuttavia, per rinnovare la classe dirigente di questa città, è più che mai necessario andare alle elezioni. Altrimenti, Taranto sarà condannata ad essere amministrata da una politica di basso livello, sprecando ogni potenziale beneficio per il nostro territorio.

Taranto, 3 dicembre 2024

Consiglieri Comunali

Francesco Cosa – Walter Musillo – Cosimo Festinante