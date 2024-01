MoVimento 5 Stelle chiede dimissioni del Sindaco Melucci: Scandalo appalti cimiteriali scuote Taranto

Il MoVimento 5 Stelle, fedele alla sua “Carta dei Principi e dei Valori”, pone la questione morale al centro dell’azione politica. A firma dell’Avv. Mario Odone, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco di Taranto riguardo alle misure che intende adottare in seguito all’inchiesta giudiziaria sugli appalti cimiteriali, coinvolgendo alcuni alti dirigenti e dipendenti comunali.

Per il MoVimento 5 Stelle, il rispetto dell’etica pubblica è un pilastro fondamentale che deve caratterizzare l’azione politica e amministrativa a tutti i livelli di governo. Pertanto, richiediamo non solo spiegazioni, ma anche le dimissioni del Sindaco in conformità al principio costituzionale di svolgere le funzioni pubbliche “con disciplina e onore” (art. 54).

Nonostante il tradimento elettorale compiuto, il Sindaco si ostina a rimanere al potere, affidandosi a una maggioranza instabile e priva di mandato elettorale, identità e visione politica. Questa situazione non può garantire la tanto necessaria riconversione economica, sociale e culturale che il territorio di Taranto auspica.

Chiediamo con fermezza le dimissioni del Sindaco Melucci come atto di responsabilità nei confronti dei cittadini di Taranto. Altrimenti, saremo in disaccordo con altre vie intraprese e rimarremo sempre l’alternativa alle destre che hanno dimostrato la loro incapacità nel portare l’amministrazione comunale al collasso economico e finanziario, il cui impatto negativo sulle tasche dei cittadini continua a farsi sentire anche dopo quasi vent’anni.

Francesco Nevoli – Coordinatore provinciale

Mario Odone – Consigliere comunale

Gregorio Stano – Rappresentante gruppo territoriale