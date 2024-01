Casartigiani Taranto smentisce blocco dei camion: Autotrasportatori in assemblea manifestano solidarietà

La vicenda degli autotrasportatori viene chiarita da Casartigiani

TARANTO – Circola la voce che gli autotrasportatori in assemblea abbiano interrotto i lavori dei camion che trasportano le materie prime tra i pontili portuali e lo stabilimento, causando rallentamenti nella produzione. In risposta a ciò, Casartigiani Taranto precisa che nessun mezzo è stato bloccato e che il rallentamento è stato una decisione presa autonomamente come gesto di solidarietà da parte dei colleghi attualmente fermi in assemblea.

Pertanto, si invita a leggere attentamente questo comunicato e a non prestare attenzione a informazioni fuorvianti.