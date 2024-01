Le parole del futuro: un calendario d’autore per raccontare il nuovo anno

Il calendario 2024 di Programma Sviluppo, giunto alla sua ottava edizione, è un’opera d’arte che celebra le “Parole del futuro”. Questo calendario a tiratura limitata offre un viaggio emozionante attraverso dodici citazioni d’autore, reinterpretate e commentate dal Coach Adamo, e illustrate dal talentuoso artista Fabio Buonocore.

In questo calendario unico, troverai parole come “intraprendere” e “coraggio”, “educare” e “lavoro”, ma anche “sogno” e “follia”. Ogni mese ti immergerai in un aforisma di autori celebri come Goethe, Neruda, Augias, Walt Disney, Rimbaud e Muhammad Ali. Queste parole rappresentano i valori, gli impegni e le sfide che consideriamo cruciali per il futuro.

Le illustrazioni di Fabio Buonocore donano colore, luce e forma a queste parole, trasportandoti in un mondo di bellezza e immaginazione. Con la sua visione unica, l’artista cattura l’essenza della Puglia, la sua vibrante positività e le sue tradizioni, regalandoti uno sguardo nuovo e sorprendente sulla regione.

Inoltre, per i più curiosi, ogni pagina del calendario contiene un QR code che ti darà accesso a contenuti extra. Questo progetto, intitolato “Le parole del futuro”, è stato realizzato grazie alla collaborazione di talentuosi professionisti, che hanno contribuito ad arricchire l’esperienza di ogni pagina.

Preparati a iniziare il nuovo anno con ispirazione e propositi, immergendoti nelle parole che plasmeranno il futuro.