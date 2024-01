Emozioni natalizie al Castello Muscettola di Leporano: spettacoli, concerti e premiazioni!

Preparatevi ad immergervi in un’atmosfera magica al Castello Muscettola di Leporano, dove due eventi straordinari vi attendono durante le festività natalizie.

Il primo spettacolo da non perdere è “A Christmas Carol”, tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens. Giovedì 4 gennaio alle 18.30, potrete assistere a questa affascinante rappresentazione teatrale amatoriale, aperta a tutti. Lasciatevi coinvolgere dalla storia intramontabile e dal canto suggestivo che riempirà l’aria.

Il divertimento continua il giorno successivo, venerdì 5, con il concerto “Arrivederci Natale” organizzato dall’associazione culturale METIS. A partire dalle 16.30, giovani musicisti si esibiranno in una serie di performance musicali accompagnate da spettacoli di danza. Sarà un pomeriggio di intrattenimento per tutti, con animazione dedicata ai più piccoli. Alle 18.00, non perdete il galà “La befana vien di notte”, dove la simpatica vecchietta distribuirà dolci e zucchero filato. Infine, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Balconi e giardini addobbati a festa e presepi natalizi”, per celebrare la creatività e l’impegno nella decorazione natalizia.

Il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore alla cultura Iolanda Lotta vogliono ringraziare tutti i cittadini leporanesi e della provincia ionica per la straordinaria partecipazione alla rassegna natalizia. Concludono l’anno con un messaggio di auguri, sottolineando l’impegno per il bene comune, la valorizzazione del territorio e la crescita della comunità. Invitano tutti a unirsi e lavorare insieme per il futuro della loro amata Leporano.

Entrambi gli eventi fanno parte del cartellone “Natale Leporanese 2023”, una rassegna organizzata dagli assessorati Turismo, Cultura, Spettacolo, Associazionismo, Pubblica istruzione e Servizi sociali dell’amministrazione Damiano. Questo programma offre una varietà di manifestazioni culturali, musicali, di aggregazione sociale, di solidarietà e di divertimento, in collaborazione con le associazioni locali culturali e del terzo settore, per celebrare il Santo Natale in modo indimenticabile.