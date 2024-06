USB Taranto: raccolta sangue il 13 giugno

Torna, come di consueto, l’appuntamento dell’Unione Sindacale di Base con la solidarietà. Giovedì 13 giugno, dalle 8.00 alle 12.00, in Piazza della Vittoria, sosterà l’autoemoteca del centro trasfusionale dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto per una raccolta di sangue, preziosa in qualunque periodo dell’anno, ma che diventa indispensabile in estate, quando le donazioni tendono a calare.

L’iniziativa riconferma dopo anni la collaborazione tra Usb e Fidas, registra anche quest’anno la condivisione dell’associazione Giustizia per Taranto, e accoglie la nuova adesione del Psyko Group 1988.

Come sempre, ai donatori verrà offerta la colazione, insieme ad un gadget.

Nota di Michele Altamura – Usb Ilva in As