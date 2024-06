Un weekend con gli ‘eventi Ketos’ della Jonian Dolphin Conservation

Proseguono in questo weekend gli “Eventi Ketos”, un ricco programma di attività, iniziative e laboratori che la Jonian Dolphin Conservation ha organizzato per coinvolgere tutte le fasce di età: infatti il calendario (dettaglio sulla pagina Facebook e Instagram della JDC) comprende attività studiate dal team di biologi e ricercatori della JDC per piccini, dai 5 anni in su, e per gli adulti. Gli “Eventi Ketos” sono tutti gratuiti per i soci, mentre alcuni sono aperti ai non soci con un contributo minimo (info eventi.jdc@gmail.com o 0994706269).

I due prossimi appuntamenti si terranno presso Kètos, la casa della Jonian Dolphin Conservation in Vico Vigilante in Città vecchia a Taranto: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di sabato 8 giugno si terrà “Jonian Kids – Giornata Mondiale degli oceani”, uno dei laboratori tematici progettati per stimolare la curiosità e la conoscenza del mare nei bambini, dai 5 agli 11 anni, un evento cui possono partecipare anche i non associati con un contributo di € 10.

Dalle ore 18.30 alle 21.00 di domenica 9 giugno si terrà invece “Ketos Sail in” con la proiezione di “The Cove” di Richard O’Barry, il docufilm sulla mattanza dei delfini in Giappone che ha valso il premio Oscar a Rick O’Barry, icona mondiale della tutela dei cetacei; in seguito i ricercatori della JDC faciliteranno un dibattito con i partecipanti, per poi guidarli in una visita al centro Kètos con la degustazione dei vini della Cantina Tinazzi dedicati ai nostri cetacei.

«Con “Eventi Ketos”, oltre a sensibilizzare i cittadini sulla tutela dell’ecosistema marino, con un particolare attenzione ai più giovani – ha annunciato il founder di JDC Carmelo Fanizza – intendiamo soprattutto coinvolgere gli associati nelle attività che svolgiamo nella nostra sede Ketos, in Palazzo Amati in Città vecchia, che così sviluppa ulteriormente la sua funzione di centro culturale e scientifico che ogni anno ospita migliaia e migliaia di visitatori e studenti».

«Da sempre l’attività di monitoraggio e di studio dei cetacei della Jonian Dolphin Conservation – ha poi spiegato Carmelo Fanizza – si svolge anche nei nostri laboratori con l’analisi dei dati e delle informazioni che raccogliamo con le nostre uscite in mare, un prezioso lavoro “dietro le quinte” che ci permette di realizzare pubblicazioni scientifiche apprezzate in tutto il mondo. Con “Eventi Ketos” tutti i nostri soci hanno la possibilità di partecipare gratuitamente anche a gran parte di queste attività, nonché a una serie di laboratori esperienziali».

GLI EVENTI KETOS

(Calendario e dettagli su canali sociale della Jonian Dolphin)