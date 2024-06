Da Adiconsum l’invito a mettere in mora la Citroën

L’Associazione dei consumatori Adiconsum Taranto Brindisi rende noto che la casa automobilistica Citroën, attraverso Groupe Psa Italia, ha di recente inviato ai proprietari di auto C3 e DS3, una missiva intimando loro di non circolare e, quindi, di tenere fermo il veicolo, a causa del cattivo funzionamento dell’airbag.

Al contempo, ha consigliato agli stessi di contattare i centri di assistenza convenzionati Citroën, per la sostituzione dell’airbag difettoso. “Ci risulta che moltissimi di quei proprietari, recatisi presso le filiali e/o le officine convenzionate, non hanno trovato affatto un’immediata soluzione al problema e, ad oggi, che assai copiose risultano le prenotazioni – rivela Antonio Bosco, presidente territoriale dell’Associazione – pertanto, gli stessi consumatori, dovranno aspettare chissà per quanto tempo ancora, per l’assenza di ricambi.”

A fronte, dunque, dei gravissimi i disagi subiti, oltre ai danni economici tutti da quantificare, l’Adiconsum Taranto Brindisi invita i possessori delle auto interessate a mettere formalmente in mora Groupe Psa Italia, rivolgendosi ai propri uffici territoriali di Taranto (Corso Umberto, n. 185) e di Brindisi (Viale Togliatti, n. 78).