Toni accesi tra il dirigente scolastico del liceo “Ferraris” e la Provincia

Una querelle che si sarebbe potuta risolvere nel rispetto del garbo istituzionale quella provocata dal dirigente scolastico del liceo statale “G. Ferraris” che ha accusato di comportamento inadempiente la Provincia di Taranto a fronte di una richiesta di numerose aule necessarie a soddisfare un numero crescente di iscrizioni presso il liceo.

Questo Ente, nella persona del dirigente del settore Edilizia Scolastica, l’architetto Pantaleo De Finis, si è sempre adoperato per ricercare la migliore soluzione alle numerose istanze di aule, laboratori e spazi provenienti dal dirigente scolastico Dalbosco nonostante le direttive contenute nelle circolari del Ministero dell’Istruzione.

Lo stesso, unico caso nell’ambito scolastico provinciale, ha forzato sistematicamente il criterio che il numero massimo di iscrizioni accoglibili debbano essere in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.

Nello specifico, ieri mattina si è tenuto un incontro tra il dott. prof. Dalbosco, l’arch. De Finis, ed il capo di gabinetto della Provincia, dott. Steffensen. I rappresentanti dell’Ente provinciale hanno rassicurato il dirigente scolastico sul fatto che sia in corso di formalizzazione un protocollo d’intesa con il Comune per il passaggio delle competenze dell’edificio attualmente ospitante la scuola dell’infanzia e primaria “Acanfora”.

Tale accordo consentirà a questo Ente di disporre di numerose aule che verranno assegnate ai diversi istituti locali, secondo un criterio di priorità delle esigenze prospettate e del numero degli iscritti in ogni scuola. “Ribadisco l’importanza del contenuto della nota del Ministero dell’Istruzione in merito alle ‘iscrizioni in eccedenza’.

Ringrazio gli uffici tecnici della Provincia per il continuo lavoro svolto per il coordinamento delle scuole di tutto il territorio. Invito, infine, il dirigente scolastico del Liceo Ferraris ad utilizzare toni più concilianti e riconoscenti del gravoso compito gestionale dell’Ente Provincia” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.