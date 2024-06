Rivoluzione viaria intorno all’aeroporto di Taranto e allo stabilimento Leonardo

Una vera e propria rivoluzione è quella che sta accadendo nel settore della viabilità intorno all’aeroporto di Taranto – Grottaglie “M. Arlotta” e allo stabilimento “Leonardo”. Le strade provinciali che portano nella zona aeroportuale della provincia di Taranto sono state completamente riqualificate.

Parliamo delle Sp 80 e Sp 83. I lavori sulla prima (in un tratto lungo 3.7 chilometri), che collega Monteiasi a Montemesola, sono stati finanziati con il Fondo Sviluppo Coesione per un totale di 12 milioni di euro necessari alla costruzione di tre rotatorie, all’ampliamento dell’asse viario e all’ammodernamento della strada.

Gli stessi sono terminati in questi giorni. Per quanto riguarda la Sp 83, invece, i lavori sono nella fase finale e in parte sono stati finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del Vertice G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia.

È, infatti, previsto l’arrivo presso lo scalo tarantino di alcune delegazioni che parteciperanno al summit. Sulla Sp 83 si sta completando la posa dell’asfalto per 3.5 chilometri, la sostituzione dei guard-rail danneggiati e l’installazione della nuova segnaletica sia orizzontale sia verticale. La celerità dei lavori sono la grande novità di questo cantiere portato avanti dal lavoro sinergico tra gli uffici tecnici dell’Ente ed il commissario straordinario per il Vertice G7.

Basti pensa che l’esigenza in argomento è stata presentata dal commissario soltanto il 21 maggio con successivo decreto attuativo datato 30 maggio. I lavori saranno consegnati entro l’8 giugno. “Stiamo lavorando giorno e notte per rendere più accogliente il nostro territorio in occasione dell’arrivo dei Capi di Stato.

I fondi per il Vertice G7 contribuiscono alle grandi opere viarie del territorio provinciale e pongono le basi per i collegamenti tra l’aeroporto “Marcello Arlotta” e i Comuni della Provincia in vista dell’apertura dell’aeroporto ai voli di linea. Evidenzio l’unità di intenti ed il perfetto coordinamento tra gli uffici tecnici della Provincia di Taranto, che ringrazio, ed il commissario straordinario per il G7” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci.