Magistratura depone corona d’alloro ai Tamburi per ricordare le vittime del lavoro

Ieri mattina, presso la Chiesa Gesù Divin Lavoratore del quartiere Tamburi di Taranto, si è tenuta la Santa Messa in memoria di tutte le vittime del lavoro, del dovere e del volontariato.

L’iniziativa, promossa dal Comitato 12 Giugno, nato dopo la tragica morte dei giovani operai ILVA Paolo Franco e Pasquale d’Ettorre, avvenuta il 12 giugno 2003 nello stabilimento siderurgico di Taranto, ha visto la partecipazione di un folto pubblico.

Dopo la Santa Messa, officiata da don Eugenio con un’omelia incisiva volta richiamare alla responsabilità le istituzioni e a porre tutta l’attenzione a salvare altre vite umane rinunciando alla passività e all’indifferenza, un corteo ha attraversato le strade del quartiere Tamburi, nonostante la pioggia.

Studenti del Liceo Archita hanno suonato il Silenzio e l’Inno d’Italia, accompagnando il corteo fino al monumento ai caduti del lavoro in piazza Caduti sul Lavoro (ex Piazza Masaccio), dove la dottoressa Rita Romano, Giudice presso il Tribunale di Taranto e Presidente della sottosezione distrettuale di Taranto dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha deposto una corona d’alloro. Un gesto per ricordare i magistrati che hanno perso la vita per il loro dovere.

“Oggi è un giorno importante per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per il lavoro, per il dovere e per il bene degli altri – ha dichiarato Cosimo Semeraro, presidente del Comitato 12 Giugno -. È un monito per tutti noi a non dimenticare mai queste tragedie e a impegnarci per un mondo del lavoro più sicuro e giusto, dove il rispetto per la vita umana sia sempre al primo posto”. Cosimo Semeraro ha pubblicamente ringraziato il Tribunale di Taranto e la Procura di Taranto che finalmente hanno riservato una corsia privilegiata per i processi per infortuni sul lavoro per evitare le prescrizioni.

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento presso il monumento ai caduti del lavoro.

Il Comitato 12 Giugno ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla Santa Messa e al corteo, ribadendo il proprio impegno a mantenere viva la memoria delle vittime e a promuovere una cultura della sicurezza e del rispetto per la vita umana.

Il Comitato 12 Giugno aveva invitato negli scorsi giorni le scuole di Taranto e tutti i cittadini di buona volontà a partecipare a questo importante evento per rendere omaggio alle vittime e sensibilizzare sulla fondamentale questione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo ha fatto per ricordare le vittime e perché la loro morte sia monito per salvare altre vite.

Il prossimo appuntamento è per il 3 giugno a Grottaglie presso il Cimitero alle ore 10.30 dove sorge il monumento ai caduti, e saranno presenti i ragazzi delle varie scuole di Grottaglie. Si terrà la Santa Messa e dopo si svolgerà il rito della deposizione della corona da parte del Comune di Grottaglie.